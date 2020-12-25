محمد أبوالعلا : رفيق كابو رجل مباراة سموحة ووادي دجلة

أكد محمد أبوالعلا نجم نادي الزمالك السابق، أن التونسي رفيق كابو لاعب سموحة السكندري، رجل المباراة التي جمعت فريقه أمام وادي دجلة. وفاز سموحة على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في الدوري الممتاز، حيث سجل رفيق كابو هدف الفوز لفريقه. الدوري الممتاز، حيث سجل رفيق كابو هدف الفوز لفريقه. وقال أبوالعلا خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " رفيق كابو رجل مباراة سموحة ووادي دجلة، لأنه جاب الهدف في وقت صعب وأسلوب لعبه صنع الفارق مع سموحة في المباراة". ومن جانبه قال تامر صقر نجم الأهلي والزمالك السابق، أن أحمد سامي مدرب سموحة هو رجل المباراة بسبب التغييرات التي أجراها خلال المباراة.

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