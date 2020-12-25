تشيلسي ومانشستر سيتي ينضمان إلى صراع التعاقد مع هدف ريال مدريد

يستعد تشيلسي الإنجليزي للانضمام إلى مواطنه مانشستر سيتي في مطاردة مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وذلك على الرغم من إنفاق تشيلسي حوالي 120 مليون جنيه إسترليني فقط على تيمو فيرنر وكاي هافيرتز وحدهما في الأشهر القليلة الماضية، و100 مليون باوند أخرى على لاعبين آخرين.

كما يتطلع مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لضم مهاجم جديد، بعد تقدم سيرخيو أجويرو في العمر ( 32 عام )، ومع عدم الثقة الكافية في البرازيلي جابرييل جيسوس لخلافة الأرجنتيني.

يعتبر هالاند إلى جانب هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، ونجم إنتر ميلانو الإيطالي، لاوتارو مارتينيز أحد أكثر المهاجمين المطلوبين من كبار أوروبا.

ومن المرجح أن يذهب مبابي إلى ريال مدريد، بينما أعرب مارتينيز عن رغبته في الانضمام إلى برشلونة، وارتبط هالاند بكلاهما أيضًا، لكن يبدو أنه أقرب للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك مانشستر سيتي خط اتصال مع إيرلينج هالاند، من خلال والده “آلف إينج” الذي أمضى ثلاث سنوات مع السيتيزنز، حيث يوجد صورة منتشرة لنجم بوروسيا دورتموند الحالي وهو يرتدي قميص السكاي بلوز وهو طفل، حتى بعد اعتزال والده.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن مانشستر سيتي يعتبرون أنفسهم المرشحون الأوفر حظًا للتوقيع مع هالاند. ومع ذلك، أوضح تشيلسي لممثلي اللاعب أنهم مهتمون جدًا.

لقد فاجأ موقف تشيلسي الكثيرين حيث كان يُفترض سابقًا أن البلوز لن يعود إلى سوق الانتقالات من أجل جلب مهاجم آخر، بعد أن وقع بالفعل مع فيرنر من لايبزيج وهافيرتز من باير ليفركوزن، كما أنفق بشكل عام على لاعبين جدد.

يشعر هالاند بالراحة في ألمانيا، لكنه منفتح للقيام بخطوة كبيرة خلال الميركاتو الصيفي القادم، وسيطلب بوروسيا دورتموند ما يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني للبيع في نهاية الموسم الحالي.

ولكن تم تناقل شائعات منذ فترة حول وجود شرط جزائي يسمح للنجم النرويجي بالرحيل مقابل 75 مليون يورو فقط في صيف 2022، ومع ذلك، يصر دورتموند على عدم وجود مثل هذه البنود في عقده التي من شأنها أن تسمح له بالرحيل في ذلك العام.

الأسباب التي تجعل هالاند مرغوبة للغاية واضحة؛ يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، سجل 82 هدفًا في مسيرته الاحترافية التي بدأت منذ عام 2017. جاء 44 منها خلال موسم 2019/20 الهائل، وسجل هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند 17 هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 14 مباراة.