فيديو يوتيوب | شاهد اهداف وادي دجلة وسموحة فى الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف وادي دجلة وسموحة فى الدوري المصري، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، بالجولة الرابعة.

حقق سموحة فوزه الاول فى الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد ان قلب تأخره بهدف الى فوز 2-1 أمام مضيفه وادي دجلة.

تقدم وادي دجلة بهدف مبكر في الدقيقة 2 سجلة الوافد الجديد أمير عادل، وتعادل حسام حسن لفريق سموحة في الدقيقة 11.

وفى الشوط الثاني سجل وادي دجلة الهدف الثاني فى الدقيقة 82 عبر لاعبه التونسي “رفيق كابو”.

اقيمت مباراة وادي دجلة وسموحة على ستاد السلام، وانطلق اللقاء فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

نُقل اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت إتش دي 1، بصوت المعلق الرياضي “أيمن الكاشف، بإدارة الحكم “عبدالعزيز السيد”.

بهذه النتيجة تقدم سموحة الى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بعد ان خاض 3 مباريات، حقق الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى مبارتين أمام كلا من الاتحاد وغزل المحلة.

فى المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 4 فى المركز العاشر، بعد ان خاض 3 مباريات، حقق الفوز فى مباراة واحدة امام المقاولون العرب، وتعادل امام البنك الاهلي، وتعرض لهزيمة واحدة.

إليكم فيديو يوتيوب لاهداف المباراة..

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