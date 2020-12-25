اخبار السعودية | غرامة ثلاثية على النصر

قررت لجنة الإنضباط بالاتحاد السعودي، تغريم ثلاثي فريق النصر، وهم المدرب روي فيتوريا والمغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله سلطان الغنام.
وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الخميس، أن الغرامة التي فرضتها لجنة الإنضباط على ثلاثي النصر تقدر بمبلغ 95 ألف ريال.
وأضافت أن اللجنة قررت معاقبة مدرب النصر بسبب غيابه عن المنطقة الإعلامية عقب مواجهة الرائد في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو الأمر الذي تسبب في تغريمه مبلغ 45 ألف ريال.
وتعرض المغربي حمد الله للغرامة بمبلغ قيمته 30 ألف ريال بسبب قيامه بمخالفة مماثلة لمدربه، وهي المخالفة ذاتها التي إرتكبها زميله سلطان الغنام حيث تقرر تغريمه مبلغ 20 ألف ريال.
وأوضحت الصحيفة أن العقوبات التي صدرت بحق ثلاثي النصر، قابلة للإستئناف.
وقررت اللجنة أيضًا معاقبة محمد منشي وبيدرو مانويل عضوي الجهاز الإداري والفني بفريق الوحدة، بدفع مبلغ 30 ألف ريال غرامة بسبب عدم إرتداء الكمامة خلال مباراة الفريق أمام العين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مبلغ 30 ألف ريال تم تقسيمه على الثنائي، بحيث يدفع منشي مبلغ 20 ألف ريال، فيما يدفع بيدرو مانويل مبلغ 10 آلاف.
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