الامارات | اعتماد الحكم الدولي يحيى الملا ضمن حكام آسيا النخبة

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد الحكم الدولي يحيى الملا ضمن حكام آسيا النخبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي، يحيى علي الملا، رسمياً، ضمن قائمة حكام النخبة الآسيوية بعد تقييمه في ثلاث زيارات، وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة الإماراتي: «إنه ستتم دعوة الملا إلى المشاركة في الدورة السنوية لحكام النخبة 2021». وعبّر الملا عن سعادته بالانضمام لقائمة النخبة، مؤكداً أن ما وصل إليه بداية من حصوله على الشارة الدولية خلال الشهور القليلة الماضية، وإنجاز اليوم تحقق بجهد جماعي وبرامج فنية وخبرات اكتسبها من الكوادر التحكيمية الوطنية بلجنة وإدارة الحكام، ودعم اتحاد الكرة المستمر للمنظومة التحكيمية بالكامل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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