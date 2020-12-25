شكرا لقرائتكم خبر عن الياسي يستثمر في مطعم خاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل عدد من لاعبي دوري الخليج العربي مع لاعب خورفكان والنصر السابق، أحمد الياسي، بافتتاح مطعمه الصحي الخاص، وله ثلاثة فروع في الإمارات. وحرص عدد كبير من اللاعبين على زيارة مطعم اللاعب، ونشروا ذلك على حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الياسي يستثمر في مطعم خاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.