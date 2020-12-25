الامارات | الخديم: الجولة السادسة لدوري الهواة «مباريات تكسير عظم»

شكرا لقرائتكم خبر عن الخديم: الجولة السادسة لدوري الهواة «مباريات تكسير عظم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مدرب دبا الفجيرة الأسبق، محمد الخديم، أن الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، تشكل مباريات تكسير عظم، نظراً لأهميتها بالنسبة للفرق المتنافسة في الصعود. وقال، لـ«الإمارات اليوم»: أي نتيجة سلبية يتعرض لها أحد فرق المقدمة ستكون مؤثرة بشكل كبير، وقد يصعب تعويضها.

وتلعب أندية الهواة اليوم وغداً، ويتصدر البطائح الترتيب بـ12 نقطة، ثم الإمارات 10، ومسافي تسع، ودبا الحصن ثمانٍ. وتشهد الجولة مباريات: الإمارات أمام الحمرية، ومصفوت أمام البطائح، وكذلك دبا الحصن مع العروبة، ومسافي مع دبا، بجانب مباراة التعاون مع العربي.

وقال الخديم: من أبرزها سعي الإمارات للفوز، لتعويض خسارته في الكأس، وكذلك تنازله عن الصدارة، بعد تعادل وخسارة في آخر جولتين. وأشار إلى أن مسافي ودبا يبحثان عن فوز يقربهما من القمة، وأي تعثر سيبعدهما عن المنافسة، بينما لن يكون أمام البطائح إلا الفوز لتعزيز صدارته.

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