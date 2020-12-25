الامارات | سالم عبدالرحمن يعقد قرانه

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم عبدالرحمن يعقد قرانه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل بطل العرب والإمارات، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، بعقد قرانه هذا الأسبوع، في احتفالية كانت قاصرة على الأهل فقط، بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وعلق المصنف الأول، في الإمارات، على عقد قرانه عبر حسابه في «فيس بوك»، بقوله: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم بارك لنا، وبارك علينا، واجمع بيننا في خير».

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