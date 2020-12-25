- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سالم عبدالرحمن يعقد قرانه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل بطل العرب والإمارات، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، بعقد قرانه هذا الأسبوع، في احتفالية كانت قاصرة على الأهل فقط، بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.
وعلق المصنف الأول، في الإمارات، على عقد قرانه عبر حسابه في «فيس بوك»، بقوله: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم بارك لنا، وبارك علينا، واجمع بيننا في خير».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سالم عبدالرحمن يعقد قرانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.