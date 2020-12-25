الامارات | «عموري» يدعم برشلونة أمام بلد الوليد

شكرا لقرائتكم خبر عن «عموري» يدعم برشلونة أمام بلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، عمر عبدالرحمن، عن تشجيعه نادي برشلونة الإسباني، بعدما نشر صورة على حسابه الشخصي في «سناب شات»، مرتدياً قميص «البلوغرانا» قبل مباراة الفريق أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني، والتي أقيمت ليلة الأربعاء، وانتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد، ما أعاد الفريق الكاتالوني إلى دائرة المنافسة في اللقب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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