الامارات | تدريب مشترك بين حمدان بن محمد ورونالدو في مجمع ناس الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مشترك بين حمدان بن محمد ورونالدو في مجمع ناس الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، صورة تجمعه مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أثناء وجود لاعب يوفنتوس الإيطالي، حالياً، في دبي.

وعلق رونالدو على الصورة، قائلاً: «دائماً من دواعي سروري أن أراك أخي»، وذلك أثناء خوض رونالدو بعض التدريبات بمجمع ناس الرياضي في ند الشبا، مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وشهدت الصورة تفاعلاً كبيراً من متابعي حساب كريستيانو رونالدو على «إنستغرام»، والذي يحتل المركز الأول عالمياً في أكثر الشخصيات متابعة على الموقع بعدد يبلغ 247 مليون متابع، بينما علق على الصورة في أول ساعتين عقب نشرها 16 ألف متابع، كما نالت إعجاب 2.8 مليون متابع.

وكان النجم البرتغالي جاء إلى دبي، للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، واستعداداً لتكريمه ضمن حفل «دبي غلوب سوكر»، بحصوله على جائزتين، هما: أفضل لاعب في 2020، إلى جانب حصوله على لقب لاعب القرن الحالي، بعدما جاء كريستيانو رونالدو في المركز الأول باستفتاء أفضل لاعب في 2020، بحصوله على 42% من تصويت الجمهور، متفوقاً على مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، المتوج أخيراً بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ حصد البولندي 38% من الأصوات، بينما حل نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالمركز الثالث، بحصوله على 20% من الأصوات.

في المقابل، نال رونالدو، كذلك، أكبر نسبة من أصوات الجماهير في التصويت على أفضل لاعب بالقرن الـ21، بحصوله على نسبة 38%، مقابل 24% لميسي، و23% لنجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، و14% لصانع ألعاب نادي برشلونة السابق، النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو.

ورغم عدم إعلان فوز اللاعب البرتغالي بشكل رسمي بالجائزتين، لكنه يعد الأقرب للفوز بهما، إذ إنه عقب إغلاق المرحلة الأولى من عملية اختيار المرشحين للفوز بجوائز «دبي غلوب سوكر 2020»، التي تضمن 40% فقط، سيتم حسم بقية الأصوات قبل الحفل الذي سيقام بعد غدٍ، بناء على تصويت اللجنة الفنية للجائزة، التي ستمثل أصواتها 60% من نتائج التصويت العام.

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