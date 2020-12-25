الامارات | ويستوود وفليتوود وكايمر أبرز المشاركين في بطولة أبوظبي للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن ويستوود وفليتوود وكايمر أبرز المشاركين في بطولة أبوظبي للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، في بيان صحافي، عن مشاركة نخبة نجوم العالم في النسخة الـ16 من بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»، التي ستقام في نادي أبوظبي للغولف، من 21 حتى 24 يناير 2021، ضمن جولات «سلسلة رولكس» الشهيرة.

ويقف في مقدمة النجوم لي ويستوود، المصنف الأول في أوروبا، الذي سيدافع عن لقبه في البطولة أمام مجموعة من الأسماء البارزة، مثل تومي فليتوود ومارتن كايمر وشاين لوري، الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة الأولى من موسم السباق إلى دبي 2021.

وسينضم البطلان، روري ماك إلروي وجاستن توماس، إلى النجوم المشاركين في أولى محطات «سلسلة رولكس»، المصنفة ضمن الفئة الممتازة لأجندة الجولة الأوروبية العالمية.

وتوّج ويستوود مسيرته مع فوزه بلقب بطولة أبوظبي، ليصبح أول لاعب غولف يحقق انتصارات على مدى أربعة عقود، حاملاً سجلاً زاخراً بـ25 فوزاً في الجولة الأوروبية. وتصدّر المصنف الأول على العالم سابقاً اليوم الختامي من البطولة بفارق ضربة عن أقرب منافسيه، وبعد تعادل وجيز حسم النتيجة لمصلحته مع 19 ضربة تحت المعدل بنتيجة 67، متقدماً بضربتين على مواطنيه فيتزباتريك وفليتوود والفرنسي بيريز ليفوز بثاني ألقابه في «سلسلة رولكس».

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «تسعدنا مشاركة حامل اللقب لي ويستوود في نسخة 2021، إلى جانب نخبة من الأبطال السابقين، مثل تومي فليتوود وشاين لوري ومارتن كايمر.

وأضاف: «قدم ويستوود، العام الماضي أداء استثنائياً استحق الإشادة والتقدير، ومشاركة نخبة نجوم العالم في النسخة الـ16 من البطولة، تعكس مكانة أبوظبي المرموقة في المشهد الرياضي العالمي».

نسخة 2021 تقام في نادي أبوظبي للغولف، من 21 إلى 24 يناير المقبل.

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