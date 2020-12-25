الامارات | «الماضي المقلق» يلاحق الشارقة أمام حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الماضي المقلق» يلاحق الشارقة أمام حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل فريق الشارقة متصدّر ترتيب دوري الخليج العربي، الجولة الـ11 الساعة السادسة مساء اليوم، وهو مرشح بقوة على الورق للفوز على مضيفه حتا الذي يعاني في قاع الترتيب ودون أي فوز حتى الآن وبنقطة واحدة فقط. ويبحث الشارقة بشدة عن تعويض الخسارة الأولى التي تعرض لها الجولة الماضية أمام بني ياس، وتحصين الصدارة التي يتشاركها حالياً مع الجزيرة بـ23 نقطة.

وقد يعني أي تعثر جديد للفريق، فتح الباب أمام الجزيرة للانفراد بالقمة حين يلتقي غداً فريق عجمان.

وعلى الرغم من الوضعية الصعبة التي يمر بها فريق حتا، إلا أن ماضي لقاءات الفريقين لا ينبئ بذلك، وقد يكون مبعث قلق لـ«الملك».

ويسعى حتا لتحقيق أول فوز في البطولة ويعلم أنه دائماً يحقق نتائج إيجابية أمام فريق الشارقة، وفي المقابل يبحث الضيف عن تعويض خسارته أمام بني ياس في الجولة 10. وكان حتا قد نجح في إيقاف الشارقة خلال الموسم الماضي الملغى، وذلك بالتعادل معه في الجولة الخامسة بنتيجة 2-2. وكرر الفريق الحتاوي مفاجآته مع «الملك» بالفوز عليه في بطولة كأس الخليج العربي بهدف دون مقابل في ملعب حتا أيضاً وهو ما يجعل «الإعصار» عقبة مهمة أمام الشارقة، حتى وإن كان يمر بظروف صعبة.

واستعاد الشارقة توازنه بتحقيق فوز كبير على فريق الظفرة في ربع نهائي بطولة كأس الخليج العربي منذ أربعة أيام، وهو ما يعطي القوة والدافع لاستمرار تحقيق النتائج الإيجابية للفريق، والمواصلة في صدارة دوري الخليج العربي.

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