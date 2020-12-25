الامارات | علي خصيف: لا أتخيل نفسي ألعب لغير الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن علي خصيف: لا أتخيل نفسي ألعب لغير الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة تمديد عقد قائد وحارس مرمى فريق كرة القدم الأول علي خصيف حتى 2023.

وقال خصيف في تصريحاته صحافية: «إن الجزيرة بيتي الثاني وعائلتي الكبيرة، وسعادتي كبيرة جداً بتمديد بقائي لاعباً في صفوف الفريق إلى عام 2023».

وأضاف: «لدينا تشكيلة رائعة ونبني فريقاً قوياً للمستقبل، وأنا سعيد لأنني سأستمر في أداء دوري مع الفريق في الفترة المقبلة، وبصفتي قائداً للفريق الأول فأنا فخور جداً بالأدوار المهمة والمؤثرة التي يقوم بها النادي تجاه المجتمع المحلي، وتحديداً خلال فترة جائحة (كوفيد-19)، ولا أستطيع أن أتخيل نفسي لاعباً لأي فريق آخر باستثناء الجزيرة».

ويعدّ خصيف (33 عاماً) عنصراً أساسياً في الفريق، إذ خاض بقميص الجزيرة 431 مباراة محلية، وتوّج معه بألقاب كأس رئيس الدولة ثلاث مرات، ومرتان دوري الخليج العربي، إضافة إلى تتويجه أيضاً بكأس الاتحاد، وكأس الأندية الخليجية، وكأس الخليج العربي، وقيادته للمركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، علي الحمادي: «إن القائد علي خصيف لاعب لا غنى عنه في منظومة فريق الجزيرة، وقد كتب تاريخاً رائعاً مع النادي، بعد أن كان عنصراً أساسياً في جميع البطولات التي توّج بها الفريق، بداية من كأس الاتحاد في 2006، ونهاية بدوري الخليج العربي في 2016، ومازال العالم يتذكر أداءه الاستثنائي في كأس العالم للأندية 2017».

وقال المدير الرياضي في النادي، مادس دافيدسين: «مازال خصيف يقدم مستويات مميزة، حيث حافظ على نظافة شباكه أربع مرات في الدوري هذا الموسم، وهو أفضل الحراس في المنطقة، ويعدّ قائداً للفريق الأول، ونموذجاً رائعاً للاعبين الناشئين بالتزامه بالتمارين ومسؤوليته تجاه النادي».

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