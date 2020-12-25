الامارات | خورفكان والوصل في صراع على «المنطقة الآمنة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان والوصل في صراع على «المنطقة الآمنة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع خورفكان لمواصلة نتائجه الايجابية، وتحقيق انتصار مهم على ضيفه الوصل، وذلك في المباراة التي تقام الساعة التاسعة مساء اليوم، في استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي.
ويتصارع الفريقان بشدة على المنطقة الآمنة، في ظل وقوعهما في مراكز متأخرة، إذ يحتل خورفكان المركز 11 بثماني نقاط، والوصل الـ10 بـ12 نقطة. ويطمع خورفكان في استغلال غياب أخطر لاعب في الوصل، فابيو ليما، الأمر الذي قد يشكل بعض الراحة لدفاع خورفكان.
وتتشابه حاجة الفريقين للعلامة الكاملة، اذ يتطلع كل منهما للاقتراب من وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المتأخرة، خصوصاً خورفكان، قبل مباراتين قويتين في الجولتين الاخيرتين من الدور الاول أمام الفجيرة والجزيرة، بينما يسعى الوصل لمصالحة جمهوره، بعد ان تعرض للخسارة في آخر مباراتين أمام الشارقة (2-1) والجزيرة (3-2)، بينما فاز خورفكان في آخر مبارياته على عجمان (1-2). والتقى الفريقان مرتين من قبل، فاز بهما الوصل (1-0) و(3-1).
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