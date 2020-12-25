الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهجّم

تهجّم إداري النادي على إعلامي تلفزيوني، بسبب قيام الإعلامي بتوجيه سؤال إلى لاعب الفريق، اعتبره الإداري غير لائق، ما أدى إلى دهشة جميع الموجودين في منطقة «مكس زون».

مقيم

يستعد نادٍ محترف، للإعلان عن التعاقد مع لاعب مقيم، سيشكل إضافة قوية للفريق، في صراعه على لقب الدوري.

صراع

دخل عضو اتحاد لعبة فردية في صراع مع أعضاء مجلس الإدارة، لعدم إعطائه المساحة الكافية للوجود بقوة في مجلس الإدارة.

رشاقة

طلب مدرب سابق عدم استخدام صوره القديمة في الإعلام، ومنحه وقتاً لالتقاط صور جديدة، تعكس رشاقته الجديدة بعد انخفاض وزنه.

شرط

لتلبية طلبات المدرب بالتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، اشترط مسؤولون في النادي استمرار حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري، وإلا لن تتم الاستجابة لمطالبه.

اجتماع

رفض المدرب الأجنبي الاجتماع مع اللاعب، بناء على مقترح من المشرف العام على الفريق، لتهدئة غضب اللاعب بسبب عدم مشاركته في المباريات الأخيرة، إذ أكد المدرب أن هذا اللاعب عليه احترام اللوائح والنظام داخل الفريق، وأن يجتهد في التدريبات قبل أن يطلب اللعب.

موقف

طلب لاعب أجنبي من إدارة ناديه تحديد موقفه من البقاء مع الفريق، بعدما علم أنه من المرشحين للرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أن لديه عروضاً من خارج الدولة، يرغب في مناقشتها مع وكيل أعماله.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news