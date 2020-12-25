شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الهاني سليمان ينخرط في البكاء عقب مباراة سموحة ودجلة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الهاني سليمان، حارس مرمى فريق نادي سموحة، في نوبة بكاء شديدة، عقب نهاية مباراة فريقه أمام دجلة بمنافسات الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وفاز سموحة على دجلة بهدفين مقابل هدف وحقق انتصاره الأول في المسابقة.

وانخرط حارس سموحة في البكاء خلال لقاء تليفزيوني عقب نهاية المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس، بعد تذكر والده، الذي رحل عن عالمنا وفارق الحياة قبل 3 أيام ماضية، واعتذر عن إكمال تصريحاته.

وانتقل الهاني سليمان من صفوف الاتحاد إلى سموحة في الموسم الماضي.