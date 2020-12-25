شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الأندية فئران تجارب عند اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن استياؤه من تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر لها يوم الاثنين المقبل مباراة الزمالك وسموحة بدلا منها.

وأكد فرج عامر في تصريحات إعلامية، "اتحاد الكرة يتعامل مع الأندية كفئران التجارب".

وأضاف عامر " صحيت من النوم، لقيت نفسي هلاعب الزمالك بدل من الأهلي، بسبب تأجيل القمة التي لادخل لنا بها". ".