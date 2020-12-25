شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكلف وهبة بقيادة الفريق مؤقتا وفوتا يدخل الترشيحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المدرب العام محمد وهبة بقيادة الفريق الكروى الأول مؤقتا، بعد قرار طلعت يوسف، المدير الفنى الذى اتفقت معها ادارة الدارويش على تولى إدارة الفريق عقب إقالة ريكاردو.

ويبدأ وهبة مهمته مع الدراويش أمام البنك الأهلي، غدا الجمعة، في الجولة الرابعة للدوري العام، وقاد وهبة مران الفريق مساء اليوم الخميس بجانب سعفان الصغير مدرب حراس المرمى واقتصر المران على بعض الفقرات التكتيكية.

ومن ناحية أخرى، طرح مسؤولو الإسماعيلي فكرة التفاوض مع الهولندي مارك فوتا المدير الفني الأسبق للدراويش، وتولى فوتا قيادة الوحدة الإماراتي في آخر محطة تدريبية له قبل رحيله عن منصبه، وسبق أن قاد فوتا الإسماعيلي مرتين عامي 2006 و2011.