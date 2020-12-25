شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يطلب استعارة صلاح محسن من الأهلي في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حقيقة نية الأهلي في إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يناير المقبل.

وقال فرج عامر في تصريحات إعلامية، "الاولمبياد قد تجبر الأهلي علي اعادة اعارة صلاح محسن لنا".

وأوضح:"صلاح محسن يرغب في اللعب أساسيا قبل الأولمبياد لذلك قد يعود لسموحة في يناير بسبب صعوبة مشاركته مع الأهلي.".