شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يطلب استعارة صلاح محسن من الأهلي في يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حقيقة نية الأهلي في إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يناير المقبل.
وقال فرج عامر في تصريحات إعلامية، "الاولمبياد قد تجبر الأهلي علي اعادة اعارة صلاح محسن لنا".
وأوضح:"صلاح محسن يرغب في اللعب أساسيا قبل الأولمبياد لذلك قد يعود لسموحة في يناير بسبب صعوبة مشاركته مع الأهلي.".
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر سموحه يطلب استعارة صلاح محسن من الأهلي في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.