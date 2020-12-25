شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يشكو فوزي الحناوي بعد توقيعه للاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن النادي تقدم بشكوى رسمية ضد فوزي الحناوي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري لدى الجبلاية.
وأكد فرج عامر في تصريحات اعلامية، "تقدمنا بشكوى للجبلاية ضد فوزي الحناوي بعد توقيعه للاتحاد السكندري".
واضاف عامر، :"اللاعب اخل الاتفاق معنا لذلك تقدمنا بشكوى ضده ولن نترك حق سموحه مهما حدث".
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر سموحه يشكو فوزي الحناوي بعد توقيعه للاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.