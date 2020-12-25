شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يشكو فوزي الحناوي بعد توقيعه للاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن النادي تقدم بشكوى رسمية ضد فوزي الحناوي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري لدى الجبلاية.

وأكد فرج عامر في تصريحات اعلامية، "تقدمنا بشكوى للجبلاية ضد فوزي الحناوي بعد توقيعه للاتحاد السكندري".

واضاف عامر، :"اللاعب اخل الاتفاق معنا لذلك تقدمنا بشكوى ضده ولن نترك حق سموحه مهما حدث".