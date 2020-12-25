أنيس بوجلبان: علي معلول أفضل لاعب في الأهلي وسعيد بهدف أفشة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد التونسي أنيس بوجلبان، النجم السابق للصفاقسي والأهلي أن مواطنه علي معلول هو الأفضل داخل النادي الأحمر في الوقت الحالي. وأضاف بوجلبان في تصريحات تليفزيونية:" تابعت نهائي القرن بعيون أهلاوية وسعدت بالمستوى الذي قدمه الفريقين، وبالطبع فرحت كثيراً بالهدف الجميل الذي أحرزه محمد مجدي أفشة وعانق من خلاله الأهلي اللقب الأفريقي". وتوقع بوجلبان أن يوفق الأهلي في مشواره بكأس العالم للأندية في نسختها المقبلة التي تنطلق بفبراير من العام الجديد. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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