شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تربك حسابات باتشيكو قبل مواجهة سموحه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، محاضرة فنية، للاعبيه، " الجمعة "
ن لشرح اهم نقاط القوة والضعف لدي فريق سموحه، من خلال مشاهدة ملخص لمبارياته الأخيرة في الدوري.
ويلتقي الزمالك، مع سموحه، يوم 28 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.
ويسعي باتشيكو، لحل ازمة وسط الملعب، في ظل غياب طارق حامد، عن المواجهة، بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، والتي تسببت في حالة ارتباك بين أعضاء الجهاز الفني، خصوصاً وان الغيابات التي يعانيها الفريق، مؤثرة الي حد كبير، سواء بالنسبة لطارق حامد، او لمحمود علاء، الذي يغيب ايضاً عن المواجهة لنفس السبب.
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