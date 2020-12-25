شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافي يعود للمشاركة في المباريات بعد أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن الجهاز الطبي، لنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد اسامه، عودة محمد عبد الشافي، الظهير الايسر للفريق، للمشاركة في المباريات، بعد خمسة عشر يوماً.
واكد الطبيب، ان عبد الشافي، بات جاهز من الناحية الطبية، للمشاركة في المباريات.
ويخضع اللاعب، لبرنامج تأهيلي مكثف، تحت اشرف البرتغالي بيدرو، مخطط الاحمال، للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية الخاصة به.
وتعرض عبد الشافي، للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، خلال مشاركته امام الأهلي، في اخر مباراة بين الفريقين في الدوري.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد الشافي يعود للمشاركة في المباريات بعد أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.