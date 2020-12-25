شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافي يعود للمشاركة في المباريات بعد أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن الجهاز الطبي، لنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد اسامه، عودة محمد عبد الشافي، الظهير الايسر للفريق، للمشاركة في المباريات، بعد خمسة عشر يوماً.

واكد الطبيب، ان عبد الشافي، بات جاهز من الناحية الطبية، للمشاركة في المباريات.

ويخضع اللاعب، لبرنامج تأهيلي مكثف، تحت اشرف البرتغالي بيدرو، مخطط الاحمال، للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية الخاصة به.

وتعرض عبد الشافي، للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، خلال مشاركته امام الأهلي، في اخر مباراة بين الفريقين في الدوري.