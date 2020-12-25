شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، اليوم الخميس، على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد رفقة أسرته. ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورًا رفقة أسرته بأزياء عيد الميلاد بجوار شجرة الكريسماس. صلاح يحتفل بالكريمساس الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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