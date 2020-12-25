شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطلب تدعيم الزمالك بصفقتين في يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، تقرير مفصل، عن حاجة الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وشدد باتشيكو، في تقريره علي حاجته الشديدة، للتعاقد مع لاعب وسط ملعب، بخلاف رأس الحربة السوبر.
من ناحية اخري، يواصل الفريق الكروي الأول، استعداداته لمواجهة سموحه في الدوري، والمقررة " الاثنين "، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري، بعدما قام مسؤولو اتحاد الكرة، بتأجيل مباراة القمة، التي كانت مقررة امام الأهلي، بسبب الدواعي الأمنية.
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