شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قناة الأهلي ترد على الغندور بشأن الأخطاء التحكيمية في القمة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد ابراهيم المنيسي، الاعلامي بقناة النادي الأهلي على نظيره في الزمالك خالد الغندور، بشان الحديث عن الأخطاء التحكيمية في مباراة القمة.

وعرضت قناة الأهلي خلال برنامج "ملك وكتابة"مقطع فيديو لخالد الغندور وهو يتحدى وجود خطأ تحكيمي في مباريات القمة يصب في مصلحة الزمالك.

وقام المنيسي بعرض مقطع فيديو لاعتراف أحد الحكام الأجانب الذين أداروا القمة، وهو التشيكي كرالوفيتش، على وجود ركلة جزاء صحيحة 100 % لم يحتسبها لمصلحة الأهلي، وذلك في قمة الدور الأول لموسم 2016-2017.