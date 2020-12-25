شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعي لاقناع أوباما بالتجديد ثلاث مواسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف اشرف قاسم، المشرف العام علي الكرة، بنادي الزمالك، مفاوضاته مع يوسف أوباما، لاعب الفريق، من اجل تمديد عقده مع الفريق لثلاث مواسم مقبلة.
وينتظر ان يحسم أوباما، مصيره من تمديد عقده خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتكثف لجنة الكرة بالزمالك، جهودها من اجل انهاء تمديد عقود اللاعبين، الذي يحق لهم الرحيل عن الفريق، بعد نهاية الموسم الحالي.
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