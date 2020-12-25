شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة: نرحب باستعارة صلاح محسن حال موافقة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إن وادي دجلة تفوق على سموحة فى الشوط الأول لكن الفريق السكندري نجح في تدارك الموقف فى الشوط الثاني.
وأكد أحمد سامي في برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "سموحة أضاع العديد من الفرص أمام غزل المحلة والاتحاد السكندري والمهندس فرج عامر يدعم الفريق بكل الطرق الممكنة".
وتابع: "أسعار اللاعبين أصبح مبالغ فيها فى السنوات الأخيرة وقرار اتحاد الكرة بزيادة قوائم الأندية رائع فى ظل جائحة كورونا و نرحب باستعارة صلاح محسن حال موافقة الأهلي".
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