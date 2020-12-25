شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موعد المسحة الجديدة طارق حامد ومحمود علاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولى الزمالك، بالتنسيق مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى، خضوع ثنائى الفريق الكروى الأول المصاب بفيروس كورونا، طارق حامد ومحمود علاء، لمسحة جديدة لتحديد حالتهما، بعد الفترة الماضية التى خضعا فيها للعزل المنزلى واتباع بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا.

ويواصل الثنائى تلقى العلاج بشكل منتظم مع المتابعة من محمد أسامة، طبيب الفريق، على أن يخضع الثنائى لمسحة جديدة فى مستهل الأسبوع المقبل من أجل الوقوف على حالتهما ومدى تعافيهما من الفيروس من عدمه.