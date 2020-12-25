شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي محمد يوافق علي تأجيل احترافه للموسم بعد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابلغ مصطفي محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، مسؤولو لجنة الكرة، موافقته مبدئياً علي تأجيل احترافه الي الموسم بعد المقبل، في ظل مطالبة مسؤولي الزمالك، وجماهيره، بإبقاؤه في الفريق خلال الموسم الحالي، وعدم رحيله في فترة الإنتقالات الشتوية.

وينتظر ان يعقد اشرف قاسم، المشرف العام علي الكرة، جلسة مع مصطفي محمد، خلال الساعات القليلة المقبلة، للتفاوض بشأن عملية تعديل عقده، بما يتناسب مع امكانياته الفنية والبدنية، فضلاً عن كونه احد مهاجمي المنتخب الأول.

وكان مصطفي محمد، تلقي عرضاً من احد الأندية الفرنسية، للإنتقال الي صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، الا ان رغبته قوبلت بالرفض من مسؤولي النادي، فضلاً عن اعلان الجماهير الزملكاوية، رغبتها الشديدة في الإبقاء عليه داخل صفوف الفريق، في الوقت الحالي، بإعتبارها من اهم الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها الفريق، سواء في بطولة الدوري، او في البطولة الافريقية.

وعقد مسؤولوا لجنة الكرة، جلسة مع اللاعب، شددوا عليه تمسكهم الشديد به، وطالبوه بالبقاء في صفوف الفريق، وتأجيل فكرة احترافه في الموسم الحالي، مع وعده بتعديل عقده بالصورة المناسبة.