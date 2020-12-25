شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي: 75% من الشعب المصري يشجعون النادي الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي إبراهيم المنيسي، مقدم برنامج "ملك وكتابة" على شاشة قناة النادي الأهلي، أن وزير الرياضة السابق خالد عبدالعزيز، المعروف بإنتمائه للزمالك، لم يخطىء حينما قال أن مصر تبات سعيد حين يفوز الأهلي.

وبرر المنيسي حديثه عن تصريح الوزير السابق للرياضة، مؤكداً أن مركز بصيرة لقياس الاتجاهات والرأي العام، قال أن 75% من الشعب المصري يشجع النادي الأهلي.

وواصل:" هذه جهة رسمية ووزير الرياضة السابق يعلم ذلك كذلك الاستاذ عصام سالم رئيس المنظومة الاعلامية في الزمالك".

وأنهى:" مركز بصيرة أعلن أن 75 % يشجعون الأهلي و21 % للزمالك و3 % لباقي الأندية، وهذه احصائيات من جهة رسمية، كذلك جميع الاحصائيات الأجنبية الواردة من الخارج".