شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف موقف خماسى الفريق من مباراة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، أن محمود علاء وطارق حامد ومحمد عبد السلام وأسامة فيصل وحسام أشرف، لاعبى الفريق المصابين بفيروس كورونا، لن يلحقوا بمباراة الفريق المقبلة أمام سموحة، التي ستقام الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.

كما كشف أسامة فى تصريحات تليفزيونية، أن تقرير الأشعة التي خضع لها محمد أشرف روقة، لاعب وسط الفريق، عند إصابته في الركبة جاء مكتوب به إنه مصابا في الرباط الصليبى، قائلا، "أشعة الرنين تصيب وتخطئ من مكان لمكان ولذلك لا أعتمد على الأشعة لأن الفحص المبدئى كان يشير إلى عدم وجود قطع في الرباط الصليبى وعندما أجريت له أشعة في مكان آخر بخلاف المكان الأول الذى خضع له في الشرقية تأكد عدم إصابته بالرباط الصليبى وخضع للتأهيل وعاد إلى التدريبات".