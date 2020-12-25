شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. قناة الزمالك تُعلن رغبة مصطفى محمد فى الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق رغبته الأولى فى الوقت الحالى، الرحيل إلى سانت إتيان الفرنسى فى مطلع شهر يناير المقبل، بعد تلقيه عرضًا من النادى الفرنسى لضمه بقيمة 3.5 مليون يورو فى الوقت الذى طلب نادى الزمالك رفع القيمة المالية للعرض إلى 5 ملايين يورو.

وأوضح الغندور فى تصريحات عبر قناة الزمالك أن هناك جلسة ستجمع إدارة الزمالك غدا الجمعة، مع مصطفى محمد، لحسم ملف رحيله عن قلعة ميت عقبة، وهو ما يأتى تاكيداً لما نشره الخليج 365 من خلال برنامجه "مع شبانة" الذى يقدمه ”الخليج 365” عبر التليفزيون الخاص به على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى إن اللاعب يرفض البقاء ويرغب فى الرحيل إلى النادى الفرنسى.

وحصل مصطفى محمد مهاجم الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، اليوم وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينتفذه اللاعب تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام وكان الفريق الأبيض قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.

كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون الخليج 365 أن الثلاثي أيمن يونس، الرئيس التنفيذي لـ لجنة كرة القدم بنادي الزمالك، والمستشار هشام إبراهيم واللواء عماد عبد العزيز أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة الزمالك عقدو جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق من أجل الحديث معه حول استمراره مع الأبيض بعد تلقيه عرضًا من سانت إتيان الفرنسي ولكن جاءت رغبة اللاعب متمثلة في الاحتراف مع وعد النادي الفرنسي بزيادة حجم المقابل المالي للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، تابع شبانه في برنامجه مع شبانة علي تليفزيون الخليج 365 أن مسئول بالزمالك أكد إن مصطفى محمد يرفض البقاء في ميت عقبة ويضغط بقوة من أجل قبول عرض رحيله.