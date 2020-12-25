شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ فرجانى ساسى: هدفنا دعم المؤسسة والكيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تفاصيل لقاء فرجانى ساسى لاعب الزمالك، مؤكدا أنه لا يسعى لإقناع لاعب للبقاء في الزمالك، وأن الهدف هو دعم المؤسسة والكيان.

وقال وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر: "كلمونى أنه فى لاعب عاوز ثقة، وهذه تانى مرة، وقابلنا اللاعب فى وجود مجلس الإدارة السابق، وكان عنده مشكلة، وساعدوه زملائنا في الوزارة، أما هذه المرة كان طالب يتأكد من استمراريته في النادى، وطلب مقابلتى، وجاء لنا، وقلنا له مرحب بك وزبملائك فى كل المؤسسات ومرحبا بكل المحترفين سواء الأهلى أو الزمالك".

وتابع: " نسعى لدعم المؤسسة في كل الأحوال، ولما بيطلب مننا أى لاعب أهلا به، ومعندناش مشكلة وشغلنا في النور".