شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبد الفتاح: قرار تعيين موسيمانى عبقرى وبرادلى يتمنى تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زكى عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي مساعد بوب برادلى، أن قرار تعيين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتدريب الأهلى قرار عبقرى، ويحسب لمجلس إدارة الأهلى. وقال عبد الفتاح خلال مداخلة بالفيديو مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "قرار تعيين موسيمانى عبقرى ويحسب لإدارة الأهلى لأنه مدرب كبير والقادم سيكون مميزا مع الأهلى، لأنه يحب لعب الكرة والأهلى يجيب اللعب الهجومى، وعمل مع البرازيلى كارلوس ألبرتو بيريرا فترة كبيرة واستفادة من خبراته ومميزاته".

وأضاف زكى عبدالفتاح: الأهلى أحسن فريق في مصر مفيهاش كلام بدون أدنى شك، لكن في كأس العالم سيواجه صعوبة كبيرة جدا ويحتاج للعب كورة سريعة والتنظيم في وسط الملعب، وسيكون من الصعب عليه تحقيق نتائج كبيرة في مونديال الأندية وسيتأهل من المباراة الأولى ولكن مع المواجهات الثانية سيجد صعوبة".

وتابع مدرب حراس منتخب مصر السابق: محمد الشناوى بلا شك أحسن حارس في مصر، ويحتاج للتركيز مع الانفرادات والتوقع حتى يصبح حارس أوروبى، وأن ضد قرار رحيل شريف إكرامى من الأهلى، لأنه لن يستطيع تحقيق إنجازات مع بيراميدز مثلما فعل مع الأهلى".

وأوضح زكى عبد الفتاح: "رمضان صبحى خسر كتير لما راح ستوك سيتى وكان لازم يروح نادى يظهر إمكانياته، وكنت أفضل بقائه في الأهلى حتى يخرج لنادى أقوى، مثلما حدث محمد صلاح وخرج لتشيلسى ولم يتأقلم ولكن مع ليفربول الذى يناسبه تألق وأصبح من نجوم العالم".

وأضاف زكى عبدالفتاح: "برادلى يتمنى العودة إلى مصر مرة أخرى ويرغب في العمل بالنادى الاهلى الذى يحبه ولكن إذا لم يكن متعاقد مع أي نادى لأنه يحترم العقود".