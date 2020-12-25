شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 24 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية اليوم الخميس الموافق 24 / 12 / 2020 العديد من الأحداث المهمة، والتى جاء أبرزها موقف نادى الزمالك بعد وفاة المستشار أحمد البكرى، مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورنا، صباح اليوم الخميس، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدتها الرياضة المصرية اليوم..

وزير الرياضة: نتواصل مع وزارة العدل لانتداب "قاضى" لرئاسة نادى الزمالك

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف نادى الزمالك بعد وفاة رئيسه المؤقت المستشار أحمد البكرى متأثرا بفيروس "كورونا" موضحا أن اللجنة تستدعى وجود عضو ثالث حسبما توضح اللائحة بعد رحيل البكرى ، وأكد وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتواصل مع وزارة العدل لبحث الموقف القانوني لنادى الزمالك بعد وفاة أحمد البكري على أن يتم الاستقرارعلى العضو الثالث الذى سيتواجد فى اللجنة الثلاثية خلال الساعات المقبلة من خلال انتداب قاضى لشغل رئيس اللجنة الثلاثية مع المستشار هشام إبراهيم واللواء عماد عبد العزيز عضوا اللجنة.

اتحاد الكرة يقر بأحقية الاتحاد السكندرى فى الحناوى واللاعب مفاجأة مباراة الأهلى

قررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، أحقية نادى الاتحاد السكندرى فى قيد اللاعب فوزى الحناوى فى صفوفه رسميا لمدة 5 سنوات مقبلة، وكان النادى الأهلى قد أسقط قيد اللاعب عقب إعارته لنادى سموحة لمدة موسمين، وقام سموحة بقيده فى الموسم الأول فقط وأصبح اللاعب حرا ليتوجه مباشرة للاتحاد السكندرى كما نقل رغبته فى الانتقال لصفوف الاتحاد خشية دكة البدلاء فى سموحة والحفاظ على مكانه فى المنتخب الأوليمبى قبل أولمبياد طوكيو 2021.

فرجانى ساسى يشترط صرف مستحقاته المتأخرة لتجديد عقده فى الزمالك

رحب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، بتجديد عقده مع قلعة ميت عقبة الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بشرط أن يتم إنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادى بعد اقتراح أحد مسئولى النادى بحصوله على مقدم عقده الجديد مع جدولة مستحقاته المتأخرة لدى نادى الزمالك، وهو ما رفضه ساسى حيث طلب أن يتم إنهاء مستحقاته المتأخرة ثم تجديد عقده.

لجنة الزمالك تقدم الشكر لوزير الرياضة والأهلى على واجب العزاء فى البكرى

أوضح الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك تتقدم بوافر الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحضور مراسم جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الذي وافته المنية صباح اليوم كما تشكر اللجنة كل من قدم لها واجب العزاء في المفغور له بإذن الله تعالى.

"المدرب العام وتصريحات الغدر" سر اعتذار طلعت يوسف عن تدريب الإسماعيلى

علم " الخليج 365" كواليس اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار في مهمته مديرا فنيا للنادي الاسماعيلي رغم وصوله للأسماعيلية استعدادا لقيادة مران الفريق الأصفر استعدادا لمواجهة البنك الأهلى. وتعود بداية الأحداث للاجتماع الذي عقده طلعت يوسف مع مجلس إدارة الإسماعيلي للاستقرار علي جهازه المعاون قبل انطلاق المران خاصة أنه اتفق مع مسئولي القلعة الصفراء علي استكمال جهازه المعاون عقب توقيع العقود وحينما طلب طلعت يوسف الاستعانة بمحمد ابراهيم في منصب المدرب العام رفض مسئولي الأسماعيلي بداعي وجود محمد وهبة نجم القلعة الصفراء ليعترض طلعت يوسف ويعتبره تدخلا في طريقة عمله وهي الطريقة التي يرفضها منذ بداية عمله في مهنة التدريب.

موسيمانى يشاهد مباريات الأهلى ويستمع للموسيقى فى مستشفى العزل.. فيديو

نشر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى، فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال تواجده فى المستشفى أثناء علاجه من فيروس كورونا، الذى أبعده الفترة الماضية عن مباريات الفريق الأحمر في الدورى ورحلة النيجر، وأظهر الفيديو استمتاع المدير الفني بالموسيقى ومشاهدة مباريات الأهلى التي غاب عنها، وعلق على الفيديو قائلا: "الوضع الآن، في جناحي مشغول بمكافحة الفيروس".

الزمالك يعلن موقف "أوباما" من التجديد قبل نهاية عقده

أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللجنة تسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة بالنادي الأبيض، وشدد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن المفاوضات مع يوسف إبراهيم "أوباما" تسير بصورة جيدة و هناك تلاقي في وجهات النظر بين الطرفين، مضيفا :"أوباما أحد كباتن الفريق و ابن من أبناء الزمالك ولا يمكن التفريط فيه خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية بالفريق"، وتابع : "المفاوضات تسير بشكل جيد وفي مراحلها المتقدمة و اللاعب خلال المفاوضات أكد أنه تحت أمر النادي"، واختتم نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم تصريحاته مؤكدا أن هناك أخبار جيدة لجماهير الزمالك في هذا الملف خلال الأيام القادمة وينتهى عقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.