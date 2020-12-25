شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بفوز بيج رامى ببطولة مستر أولمبيا: شىء عظيم أسعد كل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تعليقا على فوز بيج رامى ببطولة مستر أولمبيا 2020، مبروك لمصر كلها، وشىء عظيم أسعد كل المصريين، مضيفًا عن إمكانية التكريم الرئاسى لبيج رامى: "كان فيه متابعة وسؤال عن رامى، وكل حاجة ممكنة".

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أن بيج رامى مثقف ومحب لبلده ومجتهد، لافتا إلى أن اللقب أحد الإنجازات المصرية تحت القيادة السياسية والدفعة الرياضية الكبيرة، حيث الرياضة المصرية منذ عام 2019 وهى في تقدم وسعيد ببيج رامى جدا.