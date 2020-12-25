شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى: "شكراً من القلب لكل شخص استقبلنا النهاردة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم المصرى رامى السبيعى، الشهير بـ "بيج رامى"، الشكر لجمهوره الذى استقبله في مطار القاهرة عقب عودته اليوم بعد تتويجه بلقب "مستر أولمبيا 2020.

ونشر بيج رامى، عبر حسابه بموقع فيس بوك، صورا من استقباله اليوم، وعلق قائلاً :"شكراً من القلب لكل شخص استقبلنا النهاردة.. شكراً لمصر ولكل المصريين".



بيج رامى عبر فيس بوك

وكان أشار فى تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، إلى أنه يتمنى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "نفسى ربنا يكلل كل دا وأقابل الرئيس السيسى"، مضيفا أن وزير الشباب دائما على اتصال معه، وهو داعم حقيقى، وطوال الوقت يعرض الخدمات بشكل كبير.

وأوضح بيج رامى، أن الظروف التي صاحبت انتشار فيروس كورونا في العالم كانت أصعب ما واجهته في الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يفكر فى تطوير لعبة كمال الأجسام في مصر، ويتمنى أن يقدم خطوات في تنمية هذه الرياضة، مضيفا: "مصر فيها أكثر من رامى وإن شاء الله يكون فيه 100 رامى يحصلوا على مستر أولمبيا".

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.