اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 24 / 12 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 24 / 12 / 2020، العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المعينة التى تدير نادى الزمالك.

وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس الزمالك متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

رحل عن عالمنا اليوم، المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، قد أصيب الراحل بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور.

تواصل مسئولو الزمالك مع القائمين على إدارة دار مناسبات الحامدية الشاذلية من أجل عزاء المستشار الراحل أحمد البكرى، رئيس نادى الزمالك الذى وافته المنية صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، إلا إنه تعذر إقامة العزاء يوم الأحد المقبل، بعدما شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، يوم 16 ديسمبر الجارى، على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

الزمالك يعلن موقف "أوباما" من التجديد قبل نهاية عقده

أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللجنة تسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة بالنادي الأبيض، وشدد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن المفاوضات مع يوسف إبراهيم "أوباما" تسير بصورة جيدة و هناك تلاقي في وجهات النظر بين الطرفين، مضيفا :"أوباما أحد كباتن الفريق و ابن من أبناء الزمالك ولا يمكن التفريط فيه خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية بالفريق"، وتابع : "المفاوضات تسير بشكل جيد وفي مراحلها المتقدمة و اللاعب خلال المفاوضات أكد أنه تحت أمر النادي"، واختتم نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم تصريحاته مؤكدا أن هناك أخبار جيدة لجماهير الزمالك في هذا الملف خلال الأيام القادمة وينتهى عقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

إيجابية مسحة محمد عبد السلام مدافع الزمالك الجديدة واستمراره فى العزل جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، إيجابية، بعدما حرص الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع اللاعب لمسحة من أجل الوقوف على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، الأسبوع الماضى، إلا إن المسحة التى خضع لها اللاعب فى الساعات الماضية جاءت إيجابية ليتقرر مواصلة اللاعب للعزل الصحى مع تطبيق بروتوكول العلاج لحين التعافى من فيروس كورونا.

فرجانى ساسى يشترط صرف مستحقاته المتأخرة لتجديد عقده فى الزمالك