شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية اليوم الخميس الموافق 24 / 12 / 2020 العديد من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها موقف وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، من نادى الزمالك بعد وفاة المستشار أحمد بكرى، مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورنا، صباح اليوم الخميس، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز الأخبار الرياضية التي شهدتها الرياضة المصرية اليوم..

وزير الرياضة: نتواصل مع وزارة العدل لانتداب "قاضى" لرئاسة نادى الزمالك

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف نادى الزمالك بعد وفاة رئيسه المؤقت المستشار أحمد البكرى متأثرا بفيروس "كورونا" موضحا أن اللجنة تستدعى وجود عضو ثالث حسبما توضح اللائحة بعد رحيل البكرى ، وأكد وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتواصل مع وزارة العدل لبحث الموقف القانوني لنادى الزمالك بعد وفاة أحمد البكري على أن يتم الاستقرارعلى العضو الثالث الذى سيتواجد فى اللجنة الثلاثية خلال الساعات المقبلة من خلال انتداب قاضى لشغل رئيس اللجنة الثلاثية مع المستشار هشام إبراهيم واللواء عماد عبد العزيز عضوا اللجنة.

الزمالك يكشف حالة "شيفو" وموعد عودته إلى التدريبات الجماعية

كشف جهاز الزمالك إن الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو اطمئن على حالة محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الذى أكد للجهاز الفنى إن حالة محمد عبد الشافى أصبحت مطمئنة بعد زوال الآلام التى عطلت عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق منذ إصابته أمام الأهلى، فى مباراة الدور الثانى من النسخة الماضية من بطولة الدورى الممتاز.

تعرف على قرارت مجلس إدارة الأهلي بعداجتماع الفيديو كونفرنس

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا اليوم الخميس، بنظام الفيديو كونفرانس، وتواجد محمود الخطيب، رئيس النادي، برفقة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في فرع النادي بالشيخ زايد، حيث جهزت إدارة تكنولوجيا المعلومات شاشة في غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة عن بُعد. النقاز فى حوار خاص لليوم السابع: تمنيت الانضمام للأهلى وسعيد بتألق كهربا الدولى التونسى حمدى النقاز، حفر اسمه فى ذاكرة الزملكاوية، خاصة بعد قصة هروبه الشهيرة من الزمالك، وقرر الرحيل وفسخ تعاقده من طرف واحد، لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وحرص ”الخليج 365” على محاورة اللاعب الذى تواجد مع بعثة الترجى التونسي في مصر لمواجهة أهلي بنى غازى الليبى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وزير الرياضة يتواصل مع محمد صلاح لحضور افتتاح مونديال اليد فى مصر

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم التواصل مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى خلال الساعات المقبلة، من أجل حضور حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد التى تقام فى مصر فى شهر يناير المقبل. وقال صبحي في تصريحات صحفية إنه سيتم التنسيق مع النجم المصرى محمد صلاح، للتنسيق بشأن ارتباطاته مع ناديه الانجليزى ومعرفة مدى إمكانية حضوره حفل الافتتاح خاصة وأن صلاح لاعب عالمى كبير ورمز مشرف للرياضة المصرية.

أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث بطولة العالم لكرة اليد

حصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق بث بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إنطلاقها شهر يناير المقبل على 4 صالات مختلفة، وكشف هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إنطلاقها شهر يناير المقبل مسبقا عن توفير الإتحاد الدولى طائرات خاصة لنقل المنتخبات المشاركة فى المونديال إلى مصر فى حال غلق أى مطارات دولية بسبب جائحة فيروس كورونا وفقا لما أكده حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى للعبة.

اتحاد الكرة يقر بأحقية الاتحاد السكندرى فى الحناوى واللاعب مفاجأة مباراة الأهلى

قررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، أحقية نادى الاتحاد السكندرى فى قيد اللاعب فوزى الحناوى فى صفوفه رسميا لمدة 5 سنوات مقبلة، وكان النادى الأهلى قد أسقط قيد اللاعب عقب إعارته لنادى سموحة لمدة موسمين، وقام سموحة بقيده فى الموسم الأول فقط وأصبح اللاعب حرا ليتوجه مباشرة للاتحاد السكندرى كما نقل رغبته فى الانتقال لصفوف الاتحاد خشية دكة البدلاء فى سموحة والحفاظ على مكانه فى المنتخب الأوليمبى قبل أولمبياد طوكيو 2021.

فرجانى ساسى يشترط صرف مستحقاته المتأخرة لتجديد عقده فى الزمالك

رحب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، بتجديد عقده مع قلعة ميت عقبة الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بشرط أن يتم إنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادى بعد اقتراح أحد مسئولى النادى بحصوله على مقدم عقده الجديد مع جدولة مستحقاته المتأخرة لدى نادى الزمالك، وهو ما رفضه ساسى حيث طلب أن يتم إنهاء مستحقاته المتأخرة ثم تجديد عقده.

لجنة الزمالك تقدم الشكر لوزير الرياضة والأهلى على واجب العزاء فى البكرى

أوضح الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك تتقدم بوافر الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحضور مراسم جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الذي وافته المنية صباح اليوم كما تشكر اللجنة كل من قدم لها واجب العزاء في المفغور له بإذن الله تعالى.

"المدرب العام وتصريحات الغدر" سر اعتذار طلعت يوسف عن تدريب الإسماعيلى

علم " الخليج 365" كواليس اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار في مهمته مديرا فنيا للنادي الاسماعيلي رغم وصوله للأسماعيلية استعدادا لقيادة مران الفريق الأصفر استعدادا لمواجهة البنك الأهلى. وتعود بداية الأحداث للاجتماع الذي عقده طلعت يوسف مع مجلس إدارة الإسماعيلي للاستقرار علي جهازه المعاون قبل انطلاق المران خاصة أنه اتفق مع مسئولي القلعة الصفراء علي استكمال جهازه المعاون عقب توقيع العقود وحينما طلب طلعت يوسف الاستعانة بمحمد ابراهيم في منصب المدرب العام رفض مسئولي الأسماعيلي بداعي وجود محمد وهبة نجم القلعة الصفراء ليعترض طلعت يوسف ويعتبره تدخلا في طريقة عمله وهي الطريقة التي يرفضها منذ بداية عمله في مهنة التدريب.

موسيمانى يشاهد مباريات الأهلى ويستمع للموسيقى فى مستشفى العزل.. فيديو

نشر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى، فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال تواجده فى المستشفى أثناء علاجه من فيروس كورونا، الذى أبعده الفترة الماضية عن مباريات الفريق الأحمر في الدورى ورحلة النيجر، وأظهر الفيديو استمتاع المدير الفني بالموسيقى ومشاهدة مباريات الأهلى التي غاب عنها، وعلق على الفيديو قائلا: "الوضع الآن، في جناحي مشغول بمكافحة الفيروس".

الزمالك يعلن موقف "أوباما" من التجديد قبل نهاية عقده

أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللجنة تسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة بالنادي الأبيض، وشدد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن المفاوضات مع يوسف إبراهيم "أوباما" تسير بصورة جيدة و هناك تلاقي في وجهات النظر بين الطرفين، مضيفا :"أوباما أحد كباتن الفريق و ابن من أبناء الزمالك ولا يمكن التفريط فيه خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية بالفريق"، وتابع : "المفاوضات تسير بشكل جيد وفي مراحلها المتقدمة و اللاعب خلال المفاوضات أكد أنه تحت أمر النادي"، واختتم نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم تصريحاته مؤكدا أن هناك أخبار جيدة لجماهير الزمالك في هذا الملف خلال الأيام القادمة وينتهى عقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

الحضرى للنجم الساحلى: شكرا لثقتكم الغالية وحالة والدتى الصحية سبب اعتذارى

جدد النجم عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اعتذاره لإدارة نادى النجم الساحلى التونسى، عن تولى منصب مدرب حراس المرمى للفريق، مؤكدا أن ظروفا طارئة وخارجة عن إرادته جعلته يرفض هذه المهمة.

وهبة يقود مران الإسماعيلي الأخير استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

انطلق مران النادي الاسماعيلي الاخير استعدادا لمواجهة البنك الاهلي غدا الجمعة ، وقاد المران محمد وهبة المدرب العام للفريق بعد اعتذار طلعت يوسف المدير الفني الجديد عن قيادة الدراويش بشكل رسمي ، واستقر مجلس الأسماعيلي علي استكمال قراره السابق بأن يقود محمد وهبة مباراة البنك الأهلي حتي قبل اعتذار طلعت يوسف ولكن بعد قرار الاعتذار سيقود وهبة الدراويش لحين التعاقد مع مدرب اخر.