شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف غياب طارق حامد وعلاء عن لقاء سموحة وأزمة صليبى "روقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أن الخماسى محمود علاء وطارق حامد ومحمد عبد السلام وأسامة فيصل وحسام أشرف، خماسى الفريق المصاب بفيروس كورونا، لن يلحقوا بمباراة الفريق المقبلة أمام سموحة، التي ستقام يوم الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكشف رئيس الجهاز الطبي لنادى الزمالك عبر برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، أن تقرير الأشعة التي خضع لها محمد أشرف روقة، لاعب وسط الفريق، عند إصابته في الركبة جاء مكتوب به إنه مصابا في الرباط الصليبى، قائلا: "أشعة الرنين تصيب وتخطئ من مكان لمكان ولذلك لا أعتمد على الأشعة لأن الفحص المبدئى كان يشير إلى عدم وجود قطع في الرباط الصليبى وعندما أجريت له أشعة في مكان آخر بخلاف المكان الأول الذى خضع له في الشرقية تأكد عدم إصابته بالرباط الصليبى وخضع للتأهيل وعاد إلى التدريبات".

فيما حدد جهاز فريق الزمالك، السبت المقبل، موعدا لخضوع الثنائى طارق حامد ومحمود علاء، لاعبى الفريق، لمسحة جديدة للكشف عن حالتهما الخاصة بفيروس كورونا، إذا تحسنت حالتهما الصحية حيث ينفذ الثنائى حاليًا البرنامج العلاجى الخاص بهما من أجل التعافى من فيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة الخاصة بهما التى خضعوا لها يوم الإثنين الماضى.

وكشف مصدر مقرب من ثنائى الزمالك أن حالتهما تتحسن فى الوقت الحالى، بإتباع بروتوكول العلاج، حيث يواصل الثنائى الحصول على العلاج بشكل منتظم مع المتابعة مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، على أن يخضع الثنائى لمسحة جديدة فى مستهل الأسبوع المقبل من أجل الوقوف على حالتهما ومدى تعافيهما من الفيروس من عدمه بينما جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، إيجابية، بعدما حرص الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع اللاعب لمسحة من أجل الوقوف على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، الأسبوع الماضى، إلا إن المسحة التى خضع لها اللاعب فى الساعات الماضية جاءت إيجابية ليتقرر مواصلة اللاعب للعزل الصحى مع تطبيق بروتوكول العلاج لحين التعافى من فيروس كورونا.