شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الخميس 24 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 24 / 12 / 2020 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها عودة البعثة الحمراء من النيجر بعد مواجهة سونيديب الإفريقية، وحضور مجلس الإدارة عزاء المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك،

استقر مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد علي إقامة مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة للدوري التي تم تأجيلها لأجل غير مسمي في نهاية مباريات الدور الأول للدوري بعد تأجيلها علي ان يتم تحديد موعدها النهائي عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة للدوري. قرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري، واستبدالها بمباراتي سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب، ومباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي. اتحاد الكرة يحدد الموعد الجديد لقمة الزمالك والأهلي بعد مباريات الأسبوع السادس

تواجد مجلس ادارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب ومعه خالد الدرندلي أمين صندوق النادي وطارق قنديل عضو المجلس وأيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك وفاروق جعفر وأحمد سمير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييع جثمان المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك، والذي توفي صباح اليوم الخميس. وأكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.

كشفت مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أثبتت إيجابية العينة واستمرار معاناته من فيروس كورونا، وقال المصدر، إن المسحة التي خضع لها بيتسو موسيماني جاءت إيجابية، وهو ما يعني استمرار غياب المدير الفني عن الأهلي في الفترة القادمة لحين تحول العينة من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن المدرب متواجد حاليا بالمستشفى تطبيقا لاجراءات الحجر الصحي. وتعرض بيتسو موسيماني، للإصابة بفيروس كورونا المستجد 16 ديسمبر الجاري، حيث خضع بعدها للعلاج في أحدى المستشفيات.

مجلس الأهلي وفاروق جعفر وأيمن يونس يحضرون تشييع جثمان رئيس الزمالكاستمرار إيجابية عينة موسيماني بعد مسحة كورونا الجديدة

قرر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب تأخير إجتماع مجلس الإدارة المقرراً له الثانية من ظهر اليوم ،الخميس، بسبب رغبة المجلس ورئيس النادي محمود الخطيب في المشاركة في مراسم تشييع جثمان المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والمقرر لها عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. مجلس الأهلي كان قد قرر عقد أجتماع في الثانية من ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي قبل أن يُقرر محمود الخطيب تأجيل الأجتماع ساعتين حتى يتثنى للمجلس المشاركة في جنازة رئيس اللجنة المؤقتة لأدارة الزمالك.

الأهلي يقرر تأخير إجتماع المجلس بسبب "جنازة" رئيس الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من النيجر والفوز على سونيديب بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويحصل الفريق على راحة اليوم وغدا الجمعة على أن يستأنف تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. وكانت بعثة الأهلي قد عادت فجر اليوم الخميس من النيجر بعد رحلة استغرقت من يقرب من خمس ساعات ونصف، وفضل الجهاز الفني منح الفريق راحة لتفادي التعرض للإجهاد.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك في الدوري وتم استبدالها بمواجهة الاتحاد السكندري.

الأهلي يبدأ الاستعدادا للاتحاد السكندرى السبت المقبل

أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الفريق أغلق مؤقتا صفحة أفريقيا عقب الفوز على سونيديب بطل النيجر في عقر داره بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، ويستعد حاليا لمواجهة الاتحاد السكندرى فى بطولة الدوري المقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري. وقال عبدالحفيظ إن الجهاز الفني واللاعبين يسعون لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، عقب الفوز في أول جولتين لاسيما أن الاتحاد السكندري منافس قوي.

عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة أفريقيا ونستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إن الثلاثى رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة يخضعون لمسحة جديده خلال 48 ساعة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية. وغاب الثلاثى عن رحلة الأهلى إلى النيجر بعدما كشفت المسحة التى أجراها الفريق فى القاهرة قبل السفر عن تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا. وخضع ربيعة وقفشة والسولية للعلاج وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة، ويجرى الثلاثى مسحة جديدة خلال 48 ساعة.

مسحة جديدة لـ ثلاثى الأهلى المصاب بكورونا ومستجدات حالة موسيمانى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى القاهرة، قادمة من النيجر بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف من مطار ديورى هامانى إلى القاهرة عبر طائرة خاصة. وحقق الأهلى الفوز على سونيديب بهدف نظيف سجله اللاعب المالى أليو ديانج فى المباراة التى أقيمت أمس الأربعاء على ملعب الجنرال سينى كونتشى بالعاصمة نيامى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من النيجر بعد الفوز على سونيديب