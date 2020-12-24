شكرا لقرائتكم خبر عن الفقاعة الطبية أحدث الاجراءات المطبقة على وفود مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن النظام الطبي المطبق في بطولة العالم لليد المقرر اقامتها في مصر من ١٣ حتى٣١ يناير المقبل .
وقال صبحي في تصريحات للصحفيين أن النظام يسمى الفقاعة الطبية وهو سيطبق على كل وافد من المنتخبات المشاركة في البطولة وهونظام يحمي كل شخص مشارك حيث سيجنبه الاختلاط الا في المنافسات وسيتم فحصه طبيا قبل وبعد التدريبات والمباريات ، وسيكونالنظام شامل الفنادق المقيمين بها بالعاملين بحيث لن يدخل او يخرج اي فرد من الفندق طوال استضافته للفرق الموجودة ويجنب الجميعالاختلاط ويوفر كل سبل العزل الصحي.
وقال صبحي ان مصر بذلت قصارى جهدها لاقامة البطولة في ظل جائحة كورونا وتم بحث كل التفاصيل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفىمدبولي رئيس اللجنة العليا للبطولة بعضوية ١٨ وزيراً .
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