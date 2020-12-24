شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى الاتحاد استعدادًا للأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة حسام حسن حالة الطوارئ القصوى داخل صفوف الفريق استعدادا لمباراة الأهلى المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

وكان حسام حسن المدير الفنى للفريق أجرى بعد التعديلات على موعد التدريبات اليومية، بعد إبلاغة بخوض مباراة الأهلى بدلا من إنبى، حيث كانت التدريبات فى النهار لكون مباراة إنبى كان مقررا لها الرابعة عصرا، ليتم خوض التدريبات فى السابعة مساء استعدادا للأهلى.

وحدد حسام حسن نقاط القوة والضعف بناء على متغيرات الفريق الأخيرة وإصابة بعض لاعبى المنافس وغيابهم عن المباراة، وذلك من خلال مباراة الأهلى أمام بطل النيجر لكونه التشكيل الأقرب لخوض المباراة.

ويحاول الجهاز الطبى تجهيز اللاعبين المصابين للدفع بهم أمام الأهلى إلا أنه تأكد غياب الثنائى عمر الميدانى عن تشكيل الفريق رغم انتظامه بالتدريبات اليومية.