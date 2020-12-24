شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يطالب الاعلام بمنح لاعبي اليد دفعة معنوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسين لبيب مدير بطولة كاس العالم لكرة اليد بأن بطولة العالم لليد التي تستضيفها مصر بمثابة بطولة التحدي الأوحد الأول لما بها منتحديات كبيرة ، مطالبا كافة الإعلاميين مزيد من الدفع المعنوي للاعبين ، مؤكداً أن البطولة ستبث عن طريق مجموعة قنوات أون سبورت.

وفيما استعرض الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة ورئيس لجنة الإتصال الحكومي ، الخطة الطبية الوقائية من فيروس كوروناوالصالات الرئيسية وكافة الاستعدادات بها وصالات التدريب ، والخطة الترويجية للبطولة ، وفنادق الإقامة التي تم الإستقرار عليها ، وحفلالإفتتاح والختام

وعقد وزير الرياضة اجتماعا اليوم حضره المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة و حسين لبيب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ المديرالتنفيذي للوزارة ، و نخبة من كبار الاعلاميين والصحفيين والنقاد .