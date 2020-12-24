شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» يسلم وزير الرياضة ملف الانتخابات لعرضه على رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت اللجنة الثلاثية المؤقتة، التى تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، من التصور النهائى الخاص بآلية إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة التى اشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» إجراءها قبل نهاية يناير المقبل.

وكشف المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، أنه أطلع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، خلال جلستهما الأخيرة، على الصورة الكاملة لوضع المنظومة الكروية فى ظل خطاب التكليف الخاص بالفيفا، والذى ألزم اللجنة بإجراء الانتخابات والدعوة لعقد الجمعية العمومية فى أقرب فرصة. وقال «مجاهد»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «اتفقنا مع الوزير على ضرورة وسرعة إجراء الانتخابات لانتخاب مجلس إدارة شرعى منتخب يقود الجبلاية خلال الفترة المقبلة»، مؤكدا تفهم الوزير للموقف بعد أن عرضنا عليه الأمر من كافة الأمور.

وكشف رئيس اتحاد الكرة النقاب عن أنه سيسلم الوزير ملفا خاصا بآلية وكيفية إجراء الانتخابات وعقد الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن عقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد قد لا يستغرق أكثر من ساعة فى ظل قلة عدد أعضاء الجمعية العمومية وسهولة عقد الاجتماع والانتهاء منه فى أقل من ساعة، فضلا عن تقديم اقتراح بإجراء الانتخابات عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأكد رئيس الجبلاية أن وزير الرياضة سيتسلم الملف لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على الموقف كاملا واتخاذ الدولة قرارها بموعد ومكان إجراء الانتخابات.

وتابع: استعرضنا مع الوزير خطة اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون الاتحاد خلال الفترة المقبلة وما تتضمنه من خطوات قانونية وإدارية سيتم عرضها تباعًا وتفصيليًا عليه حتى يتسنى لهم إجراء الانتخابات وفقًا للوائح والأطر القانونية. وأوضح «مجاهد» حرص اللجنة الثلاثية على استكمال مهمتها والحفاظ على استقرار منظومة كرة القدم المصرية، وتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات بما يضمن استقرار منظومة الكرة المصرية.

وعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جلسة مع أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلاية، برئاسة المهندس أحمد مجاهد ومحمد الشواربى وأحمد حسام عوض.. ناقش معهم كافة الموضوعات والملفات الخاصة بإدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتها التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لإكمال خارطة الطريق ونتائج التحقيقات الخاصة بملابسات إصابة العديد من لاعبى المنتخب المصرى للشباب بفيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ضرورة العمل على استمرار استقرار منظومة كرة القدم المصرية، سواء فيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بالمنتخبات المصرية وارتباطاتها ومنافساتها الدولية، أو العمل على استقرار المنافسات المحلية للأندية المصرية وارتباطاتها القارية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم وتوفير الدعم والرعاية الكاملة لمنظومة لكرة القدم المصرية حرصًا على استقرار المنظومة وجميع مفرداتها فى الاتحاد والمنتخبات والأندية دون أى توقف أو تجميد من الفيفا.