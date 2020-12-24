شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يوافق على تأجيل احترافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، مسؤولى لجنة الكرة، موافقته مبدئيًا على تأجيل احترافه إلى الموسم بعد المقبل، فى ظل مطالبة مسؤولى الزمالك وجماهيره بإبقائه مع الفريق خلال الموسم الحالى، وعدم رحيله فى فترة الانتقالات الشتوية.

وينتظر أن يعقد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة، جلسة مع مصطفى محمد، خلال الساعات القليلة المقبلة، للتفاوض بشأن عملية تعديل عقده، بما يتناسب مع إمكانياته الفنية والبدنية، فضلاً عن كونه أحد مهاجمى المنتخب الأول.

وكان مصطفى محمد تلقى عرضًا من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن رغبته قُوبلت بالرفض من مسؤولى النادى، فضلاً عن إعلان الجماهير الزملكاوية رغبتها الشديدة فى الإبقاء عليه داخل صفوف الفريق فى الوقت الحالى، باعتباره من أهم الأوراق الرابحة التى يعتمد عليها الفريق، سواء فى بطولة الدورى أو فى البطولة الإفريقية.

وعقد مسؤولو لجنة الكرة جلسة مع اللاعب، شددوا خلالها بتمسكهم الشديد به، وطالبوه بالبقاء فى صفوف الفريق، وتأجيل فكرة احترافه فى الموسم الحالى، مع وعده بتعديل عقده بالصورة المناسبة.