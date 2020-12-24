شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: منتخب اليد يجد صعوبة في الوديان بسبب كورونا واتفقنا مع اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد إلي النواحي الإنشائية وما شهدته الصالات المستضيفة للبطولة من تجديدوتطوير وتحديث وأصبح لدينا بنية تحتية يفخر بها كل مصري . وحول تجهيزات المنتخب الوطني، قال هشام نصر: " هناك تحديات في الاحتكاك الودي بسبب كورونا وتعليمات الاتحاد الدولي لليد بتقليلالاحتكاك المباشر منعا لانتشار كورونا في المباريات الودية ، ولكن هناك منتخب اليابان سيأتي للبطولة مبكراً وسنلعب مباراتين معهما " . الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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