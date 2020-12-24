شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي: القيادة السياسية تولي مونديال اليد عناية خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان هناك كبير كبير جدا من القيادة السياسية ببطولة العالم لليد

واضاف ان اللجنة العليا حرصت على تلبية كل متطلبات الاتحاد الدولي لكرة اليد من بداية الاجراءات الطبية والعزل بجانب الاجراءات الامنيةوتسهيل اجراءات الجوازات بالاضافة الى توفير اماكن خاصة للاعلامين الوافدين مع فرقهم بعيدة عن وسائل الاعلام المصرية .

واشار صبحي الى ان الجميع تضافرت مجهوداتهم من اجل اقامة تلك البطولة الكبرى على ارض الكنانة بتوافر كل الاجراءات الاحترازيةوالامنية على اعلى مستوى وبشكل يليق باسم الدولة المصرية .