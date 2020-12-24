شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستدرج البنك الأهلى.. طموح أسوان يهدد قوة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف عصر اليوم «الجمعة» مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، التى انطلقت الخميس بمباراة وحيدة جمعت وادى دجلة وسموحة.

ومن المقرر أن يستضيف عند الثانية والنصف عصر اليوم الفريق الكروى الأول بنادى أسوان نظيره الجونة على أرض ملعب استاد السكة الحديد، فى لقاء صعب للفريقين.

يدخل أسوان المباراة وعينه على الفوز واستعادة ذاكرة الانتصارات بعد الهزيمة القاسية التى تلقاها الجولة الماضية أمام المصرى بثلاثية نظيفة، وهى الأولى له هذا الموسم، لذا حرص سامى الشيشينى على علاج الأخطاء والسلبيات التى ظهرت أمام أبناء بورسعيد لتلاشيها فى المباراة، فى المقابل يدخل الجونة بقيادة رضا شحاتة اللقاء رافعا شعار التحدى والندية للمنافس.

ويلتقى عند الخامسة مساء فريقا غزل المحلة وطلائع الجيش، حيث يدخل الفريقان وعيونهما على الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الأول بعد فشلهما خلال الجولات الثلاث فى تحقيقه.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة صعبة تجمع بين الإسماعيلى، الذى يعانى بشدة هذا الموسم، والبنك الأهلى الصاعد حديثا للدورى الممتاز ويقدم مباريات طيبة. يدخل الدراويش المباراة تحت قيادة فنية جديدة بعد تولى طلعت يوسف المسؤولية الفنية خلفا للبرازيلى ريكاردو الذى تمت إقالته عقب الخسارة من الجونة وفشله فى تحقيق الفوز خلال الجولات الثلاث التى خاضها مكتفيا بتعادلين أمام المصرى والإنتاج الحربى.

فى المقابل، يدخل البنك الأهلى المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الجولة الماضية على الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة، يسعى محمد يوسف المدير الفنى للفريق لمواصلة انتصاراته والابتعاد، ولو مؤقتا، عن دائرة الصراع وشبح الهبوط للقسم الثانى.